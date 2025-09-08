В Україні запустили першу державну онлайн-платформу зі штучним інтелектом

Мінцифра презентувала першу державну онлайн-платформу, яка об’єднує всі ключові ініціативи у сфері штучного інтелекту — від новин і стратегій до інструментів для бізнесу, науки та освіти.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Нова платформа стане єдиним вікном для взаємодії бізнесу, державних організацій, освітніх та наукових закладів, міжнародних партнерів із державними AI-проєктами. Платформа доступна за посиланням.

На сайті доступні рекомендації, гайди та інструменти для використання ШІ у різних сферах, а також можливість долучитися до комітету з формування національної стратегії з розвитку штучного інтелекту до 2030 року.

"Наша мета — увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року. Ми вже запустили Дія.АІ у відкрите бета-тестування, працюємо над українською LLM та створюємо національну стратегію розвитку ШІ", — заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Окремо платформа передбачає можливості для стартапів завдяки проєкту SandBox. Він дозволяє компаніям тестувати свої рішення у безпечному середовищі на відповідність міжнародним стандартам і отримувати підтримку держави в напрямах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

Користувачі також можуть ознайомитися з AI-продуктами WINWIN AI CoE — Центру передового досвіду з інтеграції ШІ в Україні, дізнатися про українські AI-компанії та долучитися до професійної спільноти.