Майже 30 мільйонів українців користуються застосунком та порталом "Дія", що дозволяє економити мільярди гривень щороку завдяки цифровим послугам. Онлайн-сервіси виявилися у кілька разів дешевшими та ефективнішими за офлайн.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході від Міністерства цифрової трансформації, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, у застосунку "Дія" нині доступні понад 65 сервісів і 33 документи, а на порталі — 150 послуг. Онлайн-обслуговування обходиться державі у 5–6 разів дешевше: середня офлайн-послуга коштувала 1 583 грн, а через "Дію" — лише 242 грн.

Федоров зазначив, що завдяки цифровізації українці щороку заощаджують близько 7,4 млрд грн, які раніше йшли на хабарі та посередників. Крім того, 75% економії припадає на час, який громадяни не витрачають на дорогу, черги й контакти з чиновниками.

Тільки на базових послугах у "Дії" держава щорічно заощаджує 49 млрд грн. За умови, що всі українці почали б користуватися онлайн-сервісами, економія зросла б до 75 млрд грн на рік.

Керівний партнер Civitta Україна та керівник ГО "Центр економічного відновлення" Кирило Криволап, додав, що цифровізація послуг у довгостроковій перспективі здатна забезпечити зростання ВВП України на 13% протягом десяти років.

У Мінцифрі повідомили, що з 2020 року завдяки цифровим послугам у "Дії" економічний та антикорупційний ефект склав уже 184 млрд грн — про це свідчать результати дослідження компанії Civitta.