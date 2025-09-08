Медичні сповіщення тепер надходитимуть у застосунок "Дія"

Пацієнти зможуть отримувати повідомлення про рецепти, направлення та плани лікування безпосередньо у застосунку "Дія".

Про це інформує пресслужба застосунку.

Відтепер користувачі "Дії" отримуватимуть сповіщення на телефон про створення плану лікування, виписку чи скасування електронного рецепта, а також про нові направлення від лікаря.

Щоб отримати повідомлення, достатньо бути авторизованим у "Дії". Усі сповіщення зберігатимуться в розділі "Меню — Повідомлення". Якщо ж застосунку на девайсі немає, інформація й надалі надходитиме через SMS або Viber.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" розширюватиметься. Сервіс запроваджений у співпраці МОЗ, Міністерства цифрової трансформації та Національної служби здоров’я України.