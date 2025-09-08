Восени 2025 року в Києві відбудеться п’ятий саміт перших леді та джентльменів. За словами дружини президента Олени Зеленської, на захід прибуде "рекордна кількість" учасників, зокрема, сім перших леді.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Цьогоріч буде рекордна кількість леді і джентльменів які приїдуть до Києва. Через безпекову ситуацію сказати не можемо хто саме. В мене буде можливість зустріти двох перших леді, які ще не були в Києві", — сказала Зеленська.

Щодо участі першої леді США на саміті, Зеленська повідомила, що її виступ відбудеться онлайн, але особисто вона не приїде, проте додала: "ми плануємо зустрічі в Генасамблеї в кінці цього місяця".

Тема цьогорічного саміту "Освіта, що моделює світ". Захід триватиме два дні, під час першого — презентують дослідження, яке висвітлює питання навчального процесу, безпечного шкільного середовища та того, як школи готують дітей до дорослого життя. У ньому взяли участь учні віком від 15 до 17 років, їхні батьки та вчителі з України та 13 інших країн.

"Другий день, будуть нобелівські лауреати, вони проведуть лекції для студентів в 12 університетах України — у Києві та області, Франківську, Харкові, Острозі тощо. Хочемо, щоб користь отримали і студенти. Вчителі також проведуть уроки в київських школах", — сказала перша леді.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на саміті будуть також присутні представники Google та інших компаній, які працюють у сфері освіти.

"Наша тема, інновації в освіті — від кризи до трансформації. Будемо говорити про ШІ. Всі технологічні бізнеси борються за увагу людей, найлегше це робити серед дітей. Нам треба допомогти, як підготувати дитину до реальності яка не існує. Як буде виглядати школа майбутнього. Як збирати дані, з ними працювати. Саміт перших леді і джентельменів можливість залучити їх до технологій", — сказав Федоров.

Своєю чергою, міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що до саміту також долучаться високопосадовці з інших країн, зокрема, віцеміністр освіти, науки і спорту Литви Йонас Пяткевічус та міністерка вищої освіти і науки Данії Крістіна Егелунд.

"Будемо говорити про технології, яку роль вони зіграли в освіті. На саміті будемо говорити про доступ до освіти, уроки майбутнього. Це буде пошук конкретних рішень, як забезпечити дитину до навчання. Також, гостей будуть годувати на основі рецептур за якими годують в школі, наше шкільне харчування", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, у 2024 році четвертий саміт перших леді та джентльменів був присвячений темі безпеки дітей та молоді. Третій саміт, який відбувся 6 вересня 2023 року у Києві, мав тему "Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього". Зокрема, під час нього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про ініціативу щодо міжнародного медичного партнерства. Чотирнадцять закордонних міністрів охорони здоров’я долучилися до цієї ініціативи.