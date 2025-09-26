Над військовою базою Франції літали невідомі дрони; Лідер Кремля Володимир Путін зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі; Ексглаві ФБР Джеймсу Комі висунули обвинувачення; Трамп дозволив смертну кару у Вашингтоні; Зустрілися перші леді України та США — Суспільне зібрало головні новини на ранок п'ятниці, 26 вересня.

Невідомі дрони над Францією та літаки РФ — над Балтикою

Два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських літаків над Балтійським морем, про що повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х ввечері 25 вересня. Угорські літаки злетіли з литовського Шяуляю у відповідь на російські Су-30, Су-35 і трьох Міг-31, що пролітали поблизу повітряного простору Латвії.

А у Франції військова делегація департаменту (DMD) підтвердила журналістам, що минулими вихідними над військовою базою "Мурмелон-ле-Гран" у департаменті Марна пролетіли невідомі дрони. Рік тому на цій базі тренувалися українські військові. Наразі немає жодних підстав вважати, що це могло бути якесь іноземне втручання, кажуть у Франції.

Путін зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав з візитом в Росію та брав участь у Всесвітньому тижні атомної енергетики в Москві. Увечері 25 вересня Гроссі зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Гроссі назвав зустріч "своєчасним і важливим обміном думками" про ядерну енергетику, нерозповсюдження та виклики у сфері ядерної безпеки та захищеності.

Попереднього разу Гроссі був у Москві в лютому цього року. Обговорював з "Росатомом" безпеку окупованої Запорізької АЕС.

Ексглаві ФБР Комі висунули обвинувачення

Федеральне велике журі (суд присяжних) оголосило обвинувачення колишньому керівнику Федерального бюро безпеки США Джеймсу Комі. Усе через його розслідування у 2016 році можливих втручань Росії у вибори президента. Мін'юст Штатів вважає, що тоді посадовець свідчив неправдиво. Тепер йому може загрожувати 5-річне ув'язнення.

Президент США Трамп підтримав висунення обвинувачень і назвав Комі "одним з найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася" Америка. Сам Комі заперечує провину і готовий до суду.

Трамп дозволив смертну кару у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп 25 вересня підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за найтяжчі злочини у столиці Вашингтоні, де останні 44 роки вона була заборонена. Раніше Трамп, домагаючись відновлення смертної кари за вбивства у столиці, пояснював, що така політика потенційно може стримувати людей від скоєння злочинів, адже смертна кара є "дуже потужним превентивним заходом".

А генеральна прокурорка США Памела Бонді виступає за те, аби дозволити смертну кару по всій країні, а не лише у Вашингтоні. Наразі такий вид покарання існує в 27 штатах із 50.

Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про свою зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Вони обговорили "спільні цінності", черед яких захист дітей і дитинства. Зеленська подякувала Меланії за лист-заклик до Путіна про мир для дітей.

Вона додала, що не втомлюється повторювати, що дуже вірить у дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. За словами першої леді України, вона впевнена, що спільними зусиллями можна допомогти дітям, які потребують підтримки.