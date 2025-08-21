Саміт перших леді та джентельменів у 2025 році буде присвячений темі освіти.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час освітньої конференції "Серпнева-2025" у четвер, 21 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього року вже вп'яте за ліком Саміт буде присвячений освіті. Разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, освітянськими ГО, міжнародними партнерами працюватимемо над важливими та актуальними темами", — розповіла Зеленська.

За словами першої леді, на саміті серед іншого будуть обговорять, як освіта формує світ, як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.

У 2024 році четвертий саміт перших леді та джентльменів був присвячений темі безпеки дітей та молоді.

6 вересня 2023 року у Києві, в Софії Київський відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів на тему "Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього".

На третьому Саміті перших леді та джентльменів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про ініціативу щодо міжнародного медичного партнерства. Чотирнадцять закордонних міністрів охорони здоров’я долучилися до цієї ініціативи.