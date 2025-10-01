Британська принцеса Анна відвідала Київ: що вона встигла побачити

Королівська принцеса Великої Британії Анна 30 вересня була в Києві з неоголошеним візитом. Вона відвідала ветеранів ЗСУ, Музей війни, поспілкувалася з дітьми, які були під окупацією, вшанувала загиблих дітей, а також зустрілася з президентом та першою леді.

Про це повідомляє BBC.

Метою візиту Анни було привернути увагу до "травматичних переживань дітей, які живуть на лінії фронту", повідомили британському мовнику в Букінгемському палаці.

Принцеса Анна відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор. Разом із першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам'ять дітей, які загинули через обстріли російську агресію — залишила іграшкового ведмедика біля меморіалу.

Британська принцеса Анна та перша леді України Олена Зеленська покладають м'які іграшки до меморіалу дітям, які загинули через війну в Україні, Київ, 30 вересня 2025 року. REUTERS/Thomas Peter

Крім того, вона побувала в реабілітаційному центрі українських військовослужбовців і в Центрі захисту прав дитини, де поспілкувалася з дітьми, які жили під російською окупацією. Принцеса також зустрілася з жінками-поліцейськими та офіцерами збройних сил, які працюють над захистом жінок та дітей.

Анна обговорила з президентом Володимиром Зеленським підтримку України з боку Великої Британії.

Принцеса Анна в реабілітаційному центрі українських військових, Київ, 30 вересня 2025 року REUTERS/Thomas Peter Принцеса Анна та президент України Володимир Зеленський, Київ, 30 вересня 2025 року REUTERS/Thomas Peter Принцеса Анна в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Київ, 30 вересня 2025 року REUTERS/Thomas Peter

Анна вже була в Києві до цього. Зокрема, у 1973 році вона брала участь у змаганнях з кінного спорту від Великої Британії. Графік принцеси щільний, вона багато займається благодійною діяльністю, очолює організацію Save the Children UK з 1970 року, завдяки чому розбирається в потребах дітей у світі.

Нагадаємо, 12 вересня несподіваний візит до Києва здійснив принц Гаррі. Він зустрівся з українськими ветеранами та обговорив з ними допомогу в реабілітації після поранень.