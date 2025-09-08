Трамп заявив, що "протягом наступних кількох днів" поговорить із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро, протягом наступних кількох днів" поговорить з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він заявив журналістам на авіабазі "Ендрюс", пише CNN.

"Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо", — сказав Трамп.

На тлі найбільшої від початку повномасштабної війни атаки Росії на Україну, яка відбулася у ніч на 7 вересня, президент США заявив, що він "не в захваті" від того, що відбувається.

"Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов’язано з цією війною", — сказав американський лідер.

CNN пише, що Трамп також натякнув, що "деякі європейські лідери" відвідають Білий дім на початку цього тижня.

Нагадаємо, 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі не виключають, що запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Рігбезпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.