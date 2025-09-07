Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки РФ в ніч проти 7 вересня, Росія застосувала понад 800 дронів, 13 ракет, з яких чотири були балістичними. Також за попередньою інформацією, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, у Києві зазнали руйнувань житлові будинки, зокрема в одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Відомо про двох загиблих, серед яких одна дитина. Десятки людей отримали поранення.

Також пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів, де спалахнула пожежа на верхніх поверхах.

"Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", — написала Зеленський.

Він наголосив, що "такі вбивства — це свідомий злочин і затягування війни", а також додав, що Україна розраховує на виконання всіх домовленостей щодо посилення української ППО.

"Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля", — написав глава держави.

Міністр оборони України Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів "бути дуже конкретними і швидкими в ухваленні рішення щодо передачі комплексів протиповітряного захисту та підтримки українських виробників дальніх дронів".

"Наступного тижня відбудеться засідання у форматі Рамштайн, ключова увага — посиленню захисту неба і посиленню української спроможності відповідати нашими ударами в глибину території агресора", — написав Шмигаль.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.