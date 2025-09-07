Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск проти Росії, зокрема запровадити "нові суворі санкції" після масованої атаки в ніч проти 7 вересня.

Про це у телеграм-каналі повідомляє українське зовнішньополітичне відомство.

За словами Сибіги, від початку повномасштабної війни Росія за одну ніч застосувала понад 800 дронів і ракет, а також завдала удару по будівлі уряду України в Києві.

"Це саме по собі є серйозною ескалацією. Найбільший цинізм у тому, що ці жорстокі атаки відбуваються саме тоді, коли президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. Але замість того, щоб відповісти на ці зусилля та погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію і посилює терор", — написав міністр.

Він наголосив на необхідності посилити тиск на РФ. А також зазначив, що російська воєнна машина тримається на доходах від нафти та газу та закликав союзників "перекрити це фінансування, щоб припинити війну".

"Російські "антирекорди" терору вимагають жорсткої відповіді. Нові суворі санкції проти Росії та нове посилення України, зокрема в сфері протиповітряної оборони. Очікування не дасть результату – діяти потрібно вже зараз", — додав глава МЗС.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Рігбезпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.