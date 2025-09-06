Перейменування Пентагону: як реагують нинішні та колишні посадовці міністерства

Рішення президента США Дональда Трампа змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни викликало хвилю обурення серед політиків та чиновників. Експерти попереджають про мільярдні витрати на ребрендинг і ризики для міжнародного іміджу США.

Про це повідомляє газета Politico.

5 вересня президент США Дональд Трамп підписав наказ про перейменування Міністерства оборони. Деталі документа поки невідомі, однак у Пентагоні вже готуються до масштабних змін: від нових печаток на сотнях тисяч об’єктів у США та за кордоном до переробки фірмових бланків, уніформи та навіть сувенірної продукції.

Колишні посадовці оборонного відомства назвали крок "виключно для внутрішньополітичної аудиторії" і застерегли, що він не матиме жодного впливу на Китай чи Росію, але може стати аргументом для критиків, які зображатимуть США як державу, що провокує війни.

Після підписання указу Трамп сказав, що наказ дозволяє очільнику Пентагону Піту Гегсету використовувати титул "міністр війни" та впроваджувати відповідні зміни у відомстві. При цьому офіційна зміна назви ймовірно вимагатиме схвалення Конгресу, хоча адміністрація шукає способи обійти голосування, пише Politico.

У Пентагоні попереджають про хаос і додаткові витрати. Один із чиновників заявив, що "це мільйон дрібних головних болів", які відволікають від ключових військових завдань. Тим часом в інтернеті вже виникла плутанина: офіційний сайт defense.gov перенаправляє на war.gov.

Перейменування викликало суперечки і серед політиків. Деякі республіканці, зокрема сенатор від Флориди Рік Скотт та сенатор від Юти Майк Лі запропонували законопроєкт про зміну назви.

Проте сенатор Мітч Макконнелл, який контролює витрати Пентагону, розкритикував Трампа, що бюджетний запит президента на 2026 рік відстає від інфляції. Демократи ж назвали рішення спробою відволікти увагу від нагальних проблем і "небезпечним відволіканням".

"Якщо ми називатимемо це Міністерством війни, нам краще оснастити військових, щоб вони могли реально запобігати війнам і вигравати їх. «Мир через силу» вимагає інвестицій, а не просто ребрендингу", – сказав Макконнелл в ефірі X.

Військове міністерство існувало з моменту здобуття США незалежності до 1947 року, коли адміністрація Трумена розділила армію та Повітряні сили на окремі види військ та об'єднала їх з тоді незалежним ВМС, утворивши нове агентство. Два роки потому актом Конгресу було присвоєно йому назву Міністерство оборони.