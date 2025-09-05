"Ми їх втратили": Трамп заявив, що РФ та Індія "перейшли" на бік Китаю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія та Індія "перейшли" на бік Китаю.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли на бік похмурого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуче спільне майбутнє!" — йдеться у його дописі.

До своєї публікації очільник Білого дому додав фото лідерів цих тьох країн: голови КНР Сі Цзіньпіня, очільника Кремля Володимира Путіна та індійського прем'єра Нарендри Моді. Політики зустрічались на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відбувся у Китаї.

Зліва направо: Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Нарендра Моді. Скришот з Truth Social/Donald J. Trump

Раніше Трамп заявляв, що лідери Китаю, РФ та Північної Кореї змовляються проти США. Його слова прозвучали на тлі військового параду в Пекіні, де вперше публічно разом з’явилися Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин.