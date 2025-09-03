Трамп наказав Пентагону підготувати заходи стримування зближення Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготувати заходи для стримування посилення співпраці Москви та Пекіна, поєднуючи військові та дипломатичні інструменти.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет у інтерв’ю Fox News.

За його словами, зближення Росії та Китаю стало наслідком "слабкості попереднього керівництва", що підірвало вплив США. Через це Трамп наказав Пентагону оновити озброєння, зміцнити бойовий дух військ і відновити систему стримування.

Міністр оборони наголосив, що США не прагнуть конфронтації, але готовність до всіх сценаріїв забезпечує безпеку громадян. Американські військові можливості підтримуватимуться у космосі, повітрі, на морі та під водою, включно із системою "Золотий купол", яку Китай наразі не здатний повторити.

Гегсет також зазначив, що Вашингтон використовуватиме дипломатичні важелі. Трамп, за його словами, підтримує "хороші особисті відносини" з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Співпраця Росії та Китаю у військовій, економічній та технологічній сферах зростає останніми роками. Москва та Пекін проводять спільні військові навчання, розвивають торговельні відносини та кооперують у космічній та кіберсфері. США сприймають цей альянс як виклик власному глобальному впливу та безпеці.