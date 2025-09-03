У Пекіні почався військовий парад, головним моментом якого стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли троє авторитарних союзників публічно крокують разом.

Про це пише CNN.

Перед початком урочистостей трійця потиснула руки китайським ветеранам Другої світової війни, після чого розмістилася в центрі святкових заходів на площі Тяньаньмень.

Як пише видання, у попередні роки відносини між Китаєм і КНДР охололи через зближення Пхеньяна з Москвою. Саме у 2024 році Путін відвідав Пхеньян і підписав договір про взаємну оборону з КНДР та постачання зброї для війни в Україні.

Аналітики відзначають, що поява Сі, Путіна та Кіма разом на параді символізує нову конфігурацію сил, у якій ці країни прагнуть спільно кинути виклик впливу Заходу. Кім, який довгий час перебував на периферії міжнародної політики, тепер опинився в центрі глобальної сцени поряд із двома ключовими союзниками.

Кілька азійських лідерів також взяли участь у параді, серед них — прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Монголії Ухнаагій Хурелсух та інші.

Також прибув президент Індонезії Прабово Субіанто — він з’явився на червоній доріжці в сонцезахисних окулярах і сірому костюмі. Раніше він заявляв, що не зможе бути присутнім через масові смертельні протести на батьківщині, але, очевидно, змінив своє рішення.

На параді також представлені країни Центральної Азії — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко також прибув на урочистості до Китаю.

З Європи прибули прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич.

Також участь беруть лідери з інших регіонів світу — від Африки до Карибського басейну, зокрема президент Куби Мігель Діас-Канель та президент Мальдів Мохамед Муїззу.