Трамп звинуватив Сі, Путіна й Кіма у змові проти США

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти Сполучених Штатів. Його слова прозвучали на тлі військового параду в Пекіні, де вперше публічно разом з’явилися Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Про це написав Трамп на сторінці в Truth Social.

У своєму зверненні Трамп нагадав, що під час Другої світової війни Сполучені Штати надали Китаю масштабну допомогу і заплатили за це життями багатьох американців. Він наголосив, що ці жертви повинні бути гідно вшановані та пам’ятати про внесок США у визволення Китаю від агресора.

"Головне питання, на яке слід дати відповідь, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому здобути СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули у прагненні Китаю до Перемоги та Слави. Я сподіваюся, що вони будуть по праву вшановані й згадані за свою мужність і жертву!", — написав Трамп.

Водночас президент іронічно зазначив, що його вітання передаються Сі, Путіну та Кіму, поки вони змовляються проти Америки.

"Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки", — написав Трамп.

У ніч на 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін з'явився разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли троє авторитарних союзників публічно крокували разом.