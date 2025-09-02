Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють екскерівника департаменту кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ і САП.

Там не називають імені підозрюваного, але джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться саме про Вітюка.

За даними слідства, у грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім’ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість житла становить 12,8 мільйона гривень.

"Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги", — йдеться у повідомленні.

Ще у 2024 році медіа повідомляли, що цю квартиру придбала дружина Вітюка — Юлія. Вона пояснювала, що заробила гроші як підприємиця, надавши юридичні та консалтингові послуги.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою", — пояснюють у САП.

Крім того, правоохоронці додали, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири грошей на суму 8,8 мільйона гривень.

Таким чином Вітюку повідомлено про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У СБУ відреагували на підозру генералу, заявивши, що її оголосили після затримань працівників НАБУ, хоча кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення посадовця Вітюка відкрили майже півтора року тому.

Там наполягають, що антикорупційні органи не змогли зібрати "переконливу доказову базу", яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, яке йому інкримінують.

Що цьому передувало

4 квітня 2024 року "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про майно родини Іллі Вітюка. За даними журналістів, його дружина у грудні 2023-го купила квартиру в елітному житловому комплексі у Печерському районі столиці. У декларації зазначено, що квартира коштує 12,8 млн гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 млн. Проте офіційної зарплати на таке житло не вистачило б.

Після виходу розслідування у "Слідство.Інфо" заявили, що журналісту і автору розслідування про Вітюка Євгену Шульгату у торговому центрі в Оболонському районі Києва намагалися вручити повістку співробітники ТЦК. Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Шульгата. Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Вітюка.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання його посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених проєктом "Слідство.Інфо".

1 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ).