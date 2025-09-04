Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у разі подальшої відмови Росії від конкретних переговорів про мир Франція разом зі США "підуть на додаткові санкції".

Про це він повідомив на пресконференції разом із президентом України Володимиром Зеленським, після зустрічі членів Коаліції охочих та розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає кореспондентка Суспільного.

"Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, то з огляду на те, як вона зволікає цим з березня, то ми разом з Америкою підемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову Росії", — сказав Макрон.

Він також підкреслив, що будь-яка агресія не може залишитися без відповіді.

"Ми завжди стояли на боці міжнародного права та відстоювали справедливий мир. І не може бути, щоби за агресію та порушення міжнародного права були компенсації чи винагорода, бо це є прелюдією до інших воєн", — сказав Макрон.

Крім того, президент Франції додав, що це питання стосується не лише безпеки України, а й безпеки всієї міжнародної спільноти, підкресливши важливість гарантій безпеки.

Нагадаємо, у Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що зокрема на саміті глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.