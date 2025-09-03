Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки в день підписання мирної угоди з Росією.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 3 вересня.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", — сказав Макрон.

Він наголосив, що європейські союзники вперше демонструють такий рівень відданості й готовності надати Україні гарантії безпеки. За його словами, підготовча робота, проведена після Вашингтонського саміту у серпні, завершена та буде політично схвалена на засіданні коаліції охочих.

"Європа вперше присутня з таким рівнем відданості та інтенсивності, тому що безпека України та українців є також нашою безпекою", — підкреслив Макрон.

Він додав, що остаточне рішення залежить від Росії у пропозиціях миру, які вона раніше озвучувала Сполученим Штатам.

Володимир Зеленський у відповідь подякував Франції за лідерську роль у підтримці України від початку повномасштабної війни та відзначив постачання систем ППО.

"Франція завжди була серед лідерів. Я дуже вдячний за рішення щодо систем ППО, які щодня рятують життя українців", — заявив президент України.

Зеленський наголосив, що Франція разом із Великою Британією нині очолює коаліцію охочих, яка має стати черговою міжнародною ініціативою на підтримку України.

Разом із Зеленським до Парижа прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі Коаліції охочих 4 вересня, але через відеозв'язок.

4 вересня у Парижі запланована зустріч Коаліції охочих в гібридному форматі. Головуватимуть Еммануель Макрон та Кір Стармер. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.