Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що наразі немає підстав для розслідування інциденту з літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оскільки збої в роботі GPS не вважаються гібридною або кіберзагрозою.

Про це пише видання BTA.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення "сучасна війна все частіше супроводжується так званою радіоелектронною боротьбою, яка включає навмисні порушення в радіочастотному спектрі". Зокрема, подібні збої протягом останніх років спостерігалися в Гельсінкі, Чорноморському регіоні, Єревані, Тбілісі, Кіпрі, Сирії та Тріполі.

"Це все приклади перешкод, що впливають на радіочастотний спектр, який використовується сигналами GPS, що передаються з супутників, які обертаються на висоті близько 20 км над Землею", — сказав Желязков.

Болгарський прем'єр також зазначив, що збої в роботі GPS не були спрямовані конкретно на якийсь певний літак.

"Такі події відбуваються щодня, а літаки злітали і приземлялися задовго до появи систем GPS", — сказав глава уряду Болгарії.

Желязков пояснив, що для таких ситуацій існують міжнародні протоколи, які застосовуються в усіх країнах, що контролюються Європейським агентством авіаційної безпеки Європейського Союзу. Зокрема, вони передбачають, що в разі порушення роботи GPS застосовуються традиційні методи навігації з використанням приладів.

Крім того, він підкреслив, що управління повітряним рухом Болгарії дотримувалося всіх необхідних процедур, і що цей інцидент не відрізняється від подібних випадків, пов'язаних із війною в Україні та використанням засобів РЕБ.

"На жаль, це один із побічних ефектів таких конфліктів і не найменш важливий", — резюмував Желязков.

Нагадаємо, 1 вересня літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS розцінено як російську операцію.

"Було глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії. Ми, звісно, усвідомлюємо та звикли до погроз і залякувань, які є регулярним компонентом ворожої поведінки Росії", – сказала заступниця головної речниці ЄК Аріанна Подеста.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що "ваша інформація неправильна".