Реакція Заходу на військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази є одним з найпохмуріших епізодів у міжнародних відносинах XXI століття, а подвійні стандарти Європи і Заходу щодо війн в Україні і Газі можуть підірвати їхній авторитет у світі.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Він зазначив, що задоволений тим, що інші європейські країни наслідують приклад Іспанії у визнанні Палестинської держави, але вважає реакцію Європи недостатньою.

"Це провал. Безумовно. Реальність така, що в ЄС є країни, які розділилися в питанні про те, як впливати на Ізраїль. Але, на мій погляд, це неприпустимо, і ми не зможемо протриматися довше, якщо хочемо зміцнити свій авторитет в інших кризових ситуаціях, таких як та, з якою ми зіткнулися в Україні. Коріння цих війн різне, але світ дивиться на ЄС, а також на західне суспільство, і запитує: "Чому ви застосовуєте подвійні стандарти, коли йдеться про Україну, і коли йдеться про Газу?", – сказав Санчес.

Прем'єр Іспанії заявив, що він спонукає Європу зробити більше, зокрема фінансово покарати Ізраїль.

"Те, що ми зараз спостерігаємо в Газі, можливо, один із найпохмуріших епізодів міжнародних відносин у 21 столітті, і в цьому відношенні я маю сказати, що Іспанія дуже голосно висловлювалася в ЄС, а також у міжнародній спільноті. У ЄС ми досі виступали за призупинення стратегічного партнерства, яке ЄС має з Ізраїлем", — сказав він.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.