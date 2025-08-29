ЦАХАЛ заявив, що гуманітарна пауза не діятиме для міста Газа

Ізраїльські військові заявили, що, починаючи з п’ятниці, місцева гуманітарна пауза у військовій діяльності не застосовуватиметься до району міста Газа, оскільки воно "є небезпечною зоною бойових дій".

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Відповідно до оцінки ситуації та директив політичного керівництва, починаючи відсьогодні о 10:00, місцева тактична пауза в бойових діях не застосовуватиметься до району міста Газа, яке становить небезпечну зону бойових дій", — йдеться у повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю зазначили, що продовжують підтримувати гуманітарні зусилля, одночасно проводячи операції для захисту Ізраїлю.

У липня Ізраїль оголосив про припинення військових операцій на 10 годин на день у деяких частинах Сектору Гази та нових коридорах допомоги, оскільки Йорданія та ОАЕ скидали з повітря постачання в анклав.

Як пише Ізраїль стикається з наростальною міжнародною критикою, яку уряд відкидає, через гуманітарну кризу в Газі, а непрямі переговори про припинення вогню в Досі між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС були перервані без жодної угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна не закінчиться, поки ХАМАС не буде роззброєно.

За даними представників охорони здоров'я Гази, внаслідок наступу Ізраїлю в Газі загинуло понад 62 000 людей, переважно цивільних осіб, більша частина анклаву була перетворена на руїни, а майже все населення було переміщено.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.