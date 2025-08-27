Уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років

Кабінет міністрів 27 серпня оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно.

Про це йдеться у тексті постанови.

"У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил", — йдеться у тексті документа.

Уряд оприлюднив постанову про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років включно. Сайт уряду

МВС оприлюднило роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 років включно

Після того як уряд оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років включно і громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, для перетину кордону їм необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

При цьому є виняток: норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Що цьому передувало

19 липня 2025 року спікер Верховної ради повідомив, що в парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

Також відомо, що у Раді зареєстрували два законопроєкти, якими нардепи пропонують дозволити виїжджати з України молодим чоловікам. Так, одним документом передбачається дозвіл на виїзд для людей віком 18-22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 24 років.

26 серпня глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років — у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема, студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків.