2 вересня — 1287-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія львів'янин зізнався у скоєному та заявив, що мав контакти з Росією.
- Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі у четвер, 4 вересня. У цей день у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться "коаліція охочих".
- Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним. Потім Фіцо проведе зустріч із президентом України Зеленським.
- Літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. Цю інформацію підтвердили в Єврокомісії. Болгарська влада заявила, що вони підозрюють, що глушіння GPS сталося через втручання Росії.
На Київщині працюють сили ППО
Росія нарощує виробництво зброї за підтримки КНДР та Ірану — заява на засіданні Ради Україна–НАТО
Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів та артилерії.
Про це заявив на позачерговому засіданні Ради Україна–НАТО в штаб-квартирі Альянсу заступник міністра оборони України Сергій Боєв.
За його словами, допомога з боку Північної Кореї та Ірану свідчить про небезпечний вплив війни Росії проти України на глобальну безпеку.
Українська сторона закликала союзників надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і далекобійні ракети, а також інвестувати у виробництво дронів в Україні.
У Сумах було чути вибух
У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
МЗС України: декларація за підсумками саміту в Китаї не містить згадки про Україну
Міністерство закордонних справ України звернуло увагу, що підсумкова декларація засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні не містить згадки про Україну.
Про це МЗС України повідомили у заяві на офіційному сайті.
За словами пресслужби міністерства, у декларації згадують інші конфлікти та теракти, які відбуваються у світі.
Цього тижня Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії — Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що цього тижня президент США Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії. Все тому, що після зустрічі на Алясці 15 серпня Росія посилила ракетно-дронові атаки по Україні.
Про це Скотт Бессент повідомив в інтервʼю Fox News.
"Я думаю, що все вирішено. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, а потім з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі у понеділок 18 серпня, зробив протилежне тому, що він обіцяв. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування", — сказав міністр фінансів США.
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині в Ізмаїльському районі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.