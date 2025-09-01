Цього тижня Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що цього тижня президент США Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії. Все тому, що після зустрічі на Алясці 15 серпня Росія посилила ракетно-дронові атаки по Україні.

Про це Скотт Бессент повідомив в інтервʼю Fox News.

"Я думаю, що все вирішено. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, а потім з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі у понеділок 18 серпня, зробив протилежне тому, що він обіцяв. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування", — сказав міністр фінансів США.