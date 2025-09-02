Трамп заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, які стануть відомі найближчими днями.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 2 вересня.

На запитання журналістки, чи говорив Трамп із лідером Кремля Путіним, він відповів:

"Я дізнався деякі цікаві речі і вважаю, що протягом наступних кількох днів ви дізнаєтеся про них", — сказав Трамп. Він не уточнив, про що саме йдеться.

Також він додав, що Сполучені Штати займуть "іншу позицію" щодо РФ, якщо не буде прогресу у врегулюванні війни, яку вона почала проти України. Проте яку саме позицію — Трамп не уточнив.

Напередодні Путін заявляв, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

18 серпня у Вашингтоні Трамп провів перемовини із Зеленським та європейськими лідерами.