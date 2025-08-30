Трамп обговорює розгортання приватної армії в Україні

Президент США Дональд Трамп обговорює з європейськими союзниками можливість розгортання американських приватних військових компаній в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану.

Повідомляється, що Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні.

Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.

Відомо, що американських підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.

Водночас присутність приватних солдатів слугуватиме стримувальним фактором, який завадить російському диктатору Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню.

Цей план обговорюється разом із низкою інших гарантій безпеки, розроблених "коаліцією охочих "на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.

Видання зазначає, що остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з Путіним на Алясці.

Європейські партнери прискорили свою роботу після того, як пан Трамп заявив континентальним лідерам, що Путін відкритий для того, щоб західні союзники пропонували Україні гарантії безпеки.

Головнокомандувач збройних сил США також заявив про свою готовність підтримати те, що може стати однією з найважливіших закордонних місій з часів воєн в Афганістані та Іраку.

Європейські чиновники заявили, що основною стратегією запобігання війні в майбутньому є продовження перетворення Збройних сил України на основну форму стримування.

Згідно з цим планом, українські формування захищатимуть посилений кордон на передовій. Це має бути прописано у мирній угоді.

ЗСУ будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО, з використанням наявних та нових механізмів.

Фронтові укріплення та бази поблизу могли б побудувати американські приватні військові компанії, як це було зроблено в Іраку та Афганістані.

Видання зазначає, що присутність американських підрядників на місцях в Україні буде розглядатися як значний стимул для європейських держав, які хочуть, щоб Америка зголосилася до можливої ​​мирної угоди.

За словами джерел, їхнє розгортання означатиме, що Білий дім матиме свою частку в грі та посилить стримувальний ефект проти російської атаки через побоювання щодо відплати США.

Дискусії щодо залучення американських підрядників можна простежити ще з моменту підписання спільної угоди між Вашингтоном і Києвом щодо видобутку величезних корисних копалин і рідкісноземельних багатств України.