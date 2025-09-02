Глава польської дипломатії Радослав Сікорський напередодні візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона вважає, що той під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом має чітко окреслити фактичні цілі очільника Кремля Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє Польське радіо.

Він нагадав, що найближчими днями вони обидва перебуватимуть з взитом у США. Сам Сікорський зустрінеться з американським держсекретарем США Марко Рубіо, а президент Польщі проведе переговори з Трампом у Білому домі.

"Рада міністрів прийняла позицію, щоб президент точно знав, чого дотримуватися в розмовах. Для нас найважливіше – визначити реальну стратегію Путіна в Україні та виступити проти будь-яких скорочень присутності американських військ у Польщі та Європі", – заявив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі також відзначив, що Навроцький отримав від міністерства "великі аналітичні матеріали", та висловив сподівання на успіх переговорів у Вашингтоні.

Як зазначається, візит Кароля Навроцького до Вашингтона, запланований на 3 вересня, стане його першою закордонною поїздкою на посаді глави держави.

Основні теми переговорів у Білому домі – військова та енергетична безпека Польщі. При цьому польський президент планує наголосити, що РФ та російському лідеру Володимиру Путіну "не можна довіряти".

Також відомо, що Сікорський проведе в США окремі зустрічі. У Маямі він вручить разом з американськими колегами Нагороду Солідарності імені Леха Валенси та проведе консультації з представниками Демократичної та Республіканської партій.

Раніше лідер РФ Володимир Путін заявляв, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".