Президент Польщі Кароль Навроцький 1 вересня, на Вестерплатте в Ґданську, де відбулися урочистості з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни, заявив, що вимагає репарацій від Німеччини.

Заяву польського лідера наводить RMF24.

Навроцький поклав квіти до могили польських військових у Вестерплатте (Ґданськ). У церемонії вшанування пам’яті загиблих також взяли участь прем’єр-міністр Дональд Туск, маршал Сейму Шимон Головня та очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Традиційно заходи розпочалися о 04:45 ранку — саме в цей час у 1939 році німецький броненосець Schleswig-Holstein обстріляв польські позиції у Вестерплатте.

Польські урядовці та президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей на цвинтарі Вестерплатте в Ґданську, Польща, 1 вересня 2025 року. Getty Images/Mateusz Slodkowski

Після цього Навроцький виступив перед присутніми та на початку своєї промови заявив, що вимагає від ФРН "вирішити питання репарацій".

"Ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага", – сказав польський президент.

Він підкреслив, що репарації не є "альтернативою історичній амнезії", а Польща, як "держава на передовій" та "найважливіша країна" східного флангу НАТО, потребує "справедливості, правди та чітких відносин із Німеччиною та репарацій від неї".

"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", — наголосив Навроцький.