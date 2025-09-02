Перейти до основного змісту
У КНДР заявили про створення нового двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет
У КНДР заявили про створення нового двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет

Ольга Кацімон
Кім Чен Ин
Лідер КНДР Кім Чен Ин 1 вересня 2025 року відвідав підпорядкований Головному управлінню ракет інститут хімічних матеріалів. KCNA

Північна Корея оголосила про розробку нового твердопаливного двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомило державне агентство KCNA.

За даними, лідер КНДР Кім Чен Ин 1 вересня відвідав підпорядкований Головному управлінню ракет інститут хімічних матеріалів, де йому представили результати досліджень у сфері вуглецево-композитних технологій.

У повідомленні йдеться, що протягом двох років інститут створив новий двигун із максимальною тягою 1 960 кН та провів вісім наземних випробувань, які підтвердили його надійність і точність.

Розробка планується для використання в міжконтинентальних ракетах серії "Хвасон-19", а також у перспективних МБР наступного покоління "Хвасон-20".

Кім Чен Ин назвав це досягнення "значним проривом" у зміцненні стратегічних ракетних сил та доручив нагородити вчених високими державними відзнаками.

Зазначається, що згодом, у вівторок вранці, Кім перетнув кордон із Китаєм на своєму спеціальному потязі, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні, повідомили північнокорейські державні ЗМІ.

У КНДР заявили про створення нового двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подорожує поїздом, залишаючи Пхеньян, щоб відвідати святкування офіційної капітуляції Японії у Другій світовій війні, 2 вересня 2025 року. Центральне інформаційне агентство Кореї

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

