Північна Корея оголосила про розробку нового твердопаливного двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомило державне агентство KCNA.

За даними, лідер КНДР Кім Чен Ин 1 вересня відвідав підпорядкований Головному управлінню ракет інститут хімічних матеріалів, де йому представили результати досліджень у сфері вуглецево-композитних технологій.

У повідомленні йдеться, що протягом двох років інститут створив новий двигун із максимальною тягою 1 960 кН та провів вісім наземних випробувань, які підтвердили його надійність і точність.

Розробка планується для використання в міжконтинентальних ракетах серії "Хвасон-19", а також у перспективних МБР наступного покоління "Хвасон-20".

Кім Чен Ин назвав це досягнення "значним проривом" у зміцненні стратегічних ракетних сил та доручив нагородити вчених високими державними відзнаками.

Зазначається, що згодом, у вівторок вранці, Кім перетнув кордон із Китаєм на своєму спеціальному потязі, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні, повідомили північнокорейські державні ЗМІ.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подорожує поїздом, залишаючи Пхеньян, щоб відвідати святкування офіційної капітуляції Японії у Другій світовій війні, 2 вересня 2025 року. Центральне інформаційне агентство Кореї

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".