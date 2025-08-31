В УДО пояснили, чому ексспікер Ради та нардеп Парубій не мав державної охорони

В Управлінні державної охорони (УДО) відреагували на інформацію про те, що ексспікер Верховної ради Андрій Парубій незадовго то свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили. Там кажуть, що відомство виконувало задачі виключно в межах законодавства.

Про це йдеться у заяві УДО, яка оприлюднена у Facebook.

Так, згідно із законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека таких посадовців:

голови Верховної ради України;

прем’єр-міністра;

голови Конституційного суду;

голови Верховного суду;

першого заступника голови Верховної ради;

заступника голови Верховної ради.

першого віцепрем'єр-міністра;

міністра закордонних справ;

генерального прокурора;

міністра оборони;

В УДО зазначили, що упродовж терміну повноважень таких посадовців забезпечується також безпека їхніх членів родини.

Однак після завершення строку повноважень, таких посадовців забезпечують державною охороною лише упродовж 1 року, окрім випадків набрання законної сили "обвинувальним вироком" щодо них.

30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства. На місці злочину працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, експерти-криміналісти, кінологічна служба.

Ким був Андрій Парубій

Андрій Парубій — український політик та державний діяч. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому (на той момент Червоноград), що на Львівщині.

У 1994 році він закінчив історичний факультет Львівського університету, у 2001-му — аспірантуру Львівської політехніки.

Ще наприкінці 80-х Парубій став одним із керівників націоналістичної організації "Спадщина", брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році Андрій Парубій разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), згодом перейменовану у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 роки був депутатом Львівської міської ради.

У 2004 році він брав участь у Помаранчевій революції, був комендантом Українського дому, де розміщувався штаб протестних сил; у 2013-2014 роках — учасник Революції гідності, комендант наметового містечка та керівник Самооборони Майдану. Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обовʼязків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку.

Невдовзі Парубій вийшов із ВО "Батьківщина" та перейшов до новоствореного "Народного фронту", серед засновників якого було багато ексчленів "Батьківщини". У грудні 2014-го він обійняв посаду заступника голови Верховної ради, яким на той момент був Володимир Гройсман. Після призначення Гройсмана премʼєр-міністром із 14 квітня 2016 року до 28 серпня 2019 року Парубій очолював український парламент.

Андрій Парубій був депутатом Верховної ради чотирьох скликань — із 2007 по 2012 роки від пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна Самооборона", із 2012 по 2014-й — від ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у 2014-2014 роках — від партії "Народний фронт", очолюваної Арсенієм Яценюком та із 2019 до своєї смерті — від "Європейської Солідарності" пʼятого президента Петра Порошенка.

У нього залишилися дружина та дочка.