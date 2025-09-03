2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія ― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту. Чотирма днями раніше його застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція швидко затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина.

Суспільне побувало на засіданні й розповідає, що ще відомо про вбивство Парубія та можливі мотиви підозрюваного.

"Цей злочин не був спонтанний"

Удень 30 серпня народний депутат Андрій Парубій говорив телефоном, ідучи вулицею академіка Єфремова, де він жив. Раптом до нього наблизився чоловік у мотоциклетному шоломі з рюкзаком кур’єрської служби доставки Glovo в руці. Він дістав пістолет, випустив у політика вісім куль, кинув зброю в рюкзак, сів на велосипед з електромотором і втік. Так виглядало вбивство Парубія, судячи з відеокамер спостереження, яке через кілька годин розійшлось в новинних телеграм-каналах.

Від отриманих поранень політик помер на місці. Поліція почала спецоперацію з затримання нападника. Володимир Зеленський заявив, що "до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби".

Поліцейські та слідчі працюють на місці вбивства колишнього спікера українського парламенту Андрія Парубія у Львові, 30 серпня 2025 року. REUTERS/Roman Baluk

Уже наступного дня опівночі президент повідомив про затримання ймовірного нападника. 1 вересня заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов разом з керівниками прокуратури та СБУ Львівщини зібрав журналістів на брифінг щодо затримання, проте розповіли вони небагато. Правоохоронці повідомили, що затриманий ― мешканець Львова, його спіймали в Хмельницькій області, звідки він, ймовірно, збирався втекти за кордон.

"Цей злочин не був спонтанний, він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка підходу й відходу злочинця готувалися заздалегідь", ― сказав Нєбитов.

Він припустив, що в затриманого були спільники, які "інструктували та намагалися сприяти скоєнню вбивства", але їх не встановлено. Правоохоронці сказали, що наразі слідство розглядає багато версій, пріоритетна з яких — російський слід.

Останнім часом Парубій не був надто активним, але в Росії його активно критикували, коли він очолював Самооборону Майдану, згодом — Раду національної безпеки й оборони, після перемоги Революції гідності, та коли був спікером. Російські провладні медіа в новинах називали смерть політика "ліквідацією" та "знищенням" і описували його діяльність в суто негативному ключі. Зокрема, вони звинувачували Парубія в причетності до смертей учасників Майдану та проросійських активістів 2 травня 2014 року в Одесі. Водночас вони писали, що вбивство політика ― це не справа рук Росії, а "зачистка політичного поля з боку оточення Зеленського". Слідчий комітет Росії у 2023 році оголошував Парубія в розшук. Соратники політика переконані, що його вбивство ― це справа російських спецслужб і помста за його діяльність.

Комендант Майдану та опозиційний народний депутат України Андрій Парубій (в центрі) з представниками 14-ї сотні Самооборони біля будівлі Генпрокуратури під час Революції гідності, Київ, 14 лютого 2014 року. Getty Images/NurPhoto/Emeric Fohlen

"Так, я визнаю, що я його вбив"

2 вересня у соборі Святого Юра ― головній греко-католицькій церкві Львова ― сотні людей прийшли попрощатися з Парубієм. Водночас за кілометр звідти поліцейські завели підозрюваного у вбивстві політика до зали Галицького районного суду, куди прокуратура подала клопотання про арешт. Журналісти одразу обліпили скляний бокс підсудного, але він був мовчазним і відповідав на запитання неохоче.

― Чи визнаєте ви свою вину? ― спитали його.

― Це моя особиста помста українській владі, ― сказав він Сцельніков.

― А чому?

― Все, ― відмовився пояснювати чоловік.

Напередодні деякі медіа з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах повідомили: під час допиту підозрюваний сказав, що його син — військовий, який зник безвісти у 2023 році під час боїв за Бахмут. Батько почав шукати сина, моніторив російські соцмережі та завів спілкування з представниками російських спецслужб, які пообіцяли йому повернути тіло, якщо той уб’є когось із відомих українських політиків.

На суді журналісти запитали, чи правда, що російські спецслужби його шантажували.

― Це неправда. Усе, що я хочу — щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, що я його вбив і хочу, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати й знайти тіло свого сина. Усе. Більше я коментарів давати не збираюсь!

― Але шантажу з боку російських служб не було?

― Ні, не було.

— Чому саме Парубій?

―Тому, що він був поруч. Якщо був би Пєтя, значить був би Пєтя. Якщо я жив би у Вінниці, то був би Пєтя, ― відповів підозрюваний, вочевидь, маючи на увазі п’ятого президента Петра Порошенка.

― А ви жили поряд із Парубієм?

― Так. Усе я більше не хочу розмовляти, вибачте, будь ласка.

Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної ради України Андрія Парубія, сидить у камері для обвинувачених. Галицький суд Львова на засіданні 2 вересня обирав йому запобіжний захід. REUTERS

"Один був патріот, а інший — ні"

Слідчий суддя Віталій Стрельбицький оголосив про початок засідання та з’ясував анкетні дані підозрюваного. Той сказав, що його звати Михайло Сцельніков і йому 52 роки. Як стало відомо згодом, його сина звати Михайло-Віктор Сцельніков і він дійсно зник безвісти. Сцельніков-молодший жив у Львові, працював програмістом, а, коли почалась повномасштабна війна, пішов добровольцем у 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр", де отримав позивний "Лемберґ".

Матір Михайла-Віктора ― львівська письменниця Олена Чернінька. У 2023 році вона видала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач", у який написала про сина та свій досвід мами військового, який зник безвісти. Видання привернуло увагу: його рекомендували, зокрема, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, який зараз є заступником голови Офісу президента, та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама, ― писав Залужний. ― Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя. Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах".

Після того як стало відомо, кого саме підозрюють у вбивстві Парубія, Чернінька заявила, що розійшлася зі Сцельніковим ще у 1998 році, а в 2000-му ― розлучилася.

"Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як-то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберґ пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберґ скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший — ні", ― написала вона в Facebook.

За словами Чернінької, після загибелі сина вона вимушено відновила спілкування з колишнім чоловіком.

"Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає", ― заявила Чернінька і додала, що новини з суду шокували її родину.

Олена Чернінька зауважила: важливо, щоб "пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена".

Друг і однопартієць Андрія Парубія, народний депутат Микола Княжицький, сказав, що знайомий з Чернінькою та знав Лемберґа. За його словами, 206-й батальйон, де служив Сцельніков-молодший, формувався в офісі "Європейської солідарності" в Києві й під час оборони столиці навесні 2022 року, в його складі був і Парубій. Щобільше, племінниця політика, ведуча телеканалу "Еспресо" Христина Парубій не раз представляла в ефірі книгу про Лемберґа.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія 52-річний Михайло Сцельніков під час засідання Галицького суду Львова з обрання йому запобіжного заходу, 2 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

Знищені докази та листування з невідомими

На суді обвинувачення представляв особисто прокурор Львівської області Микола Мерет і його підлеглий Дмитро Петльований. Зазвичай слідство, представляючи клопотання про запобіжний захід, розкриває свою версію того, як підозрюваний вчинив злочин, що робив після вбивства і якими доказами підтверджується його вина. Проте суддя Стрельбицький не запропонував Мерету та Петльованому це зробити. Він лише спитав, чи підтримують вони клопотання, на що ті відповіли ствердно. Після цього суддя спитав підозрюваного, як він ставиться до клопотання про його арешт.

— Тільки позитивно, ― відповів Сцельніков.

На суді його представляв адвокат Віктор Пономаренко, якого надав Центр безоплатної правової допомоги. Він сказав, що “виходячи з позиції підзахисного, покладається на розсуд суду”.

Суддя вийшов до нарадчої кімнати й незабаром оголосив рішення ― заарештувати Сцельнікова на 60 діб. Мотивуючи рішення, він, зокрема, сказав, що на свободі підозрюваний може сховатися, бо після вбивства втік, а саме поїхав до лісу, де спалив одяг та розібрав велосипед. Потім він приїхав до села Колодіївка Камʼянець-Подільского району Хмельницької області, що неподалік державного кордону. Як йдеться в ухвалі суду, там підозрюваний листувався в Telegram із невідомими, які "сказали очікувати подальших вказівок щодо втечі, проте надалі він був затриманий працівниками поліції".

Після засідання прокурор Мерета запевняв журналістів, що слідчі зібрали достатньо доказів вини Сцельнікова, але не сказав, яких саме. На запитання, чи знайшли слідчі зброю, він відповів: “Ми працюємо над цим”. Щодо того, чи є у справі російський слід, прокурор сказав, що слідство це ще перевіряє.

Невдовзі після суду прокуратура повідомила, що забрала справу в поліції та передала для розслідування Службі безпеки України. Також Сцельнікову змінили підозру: статтю про вбивство замінили на “вбивство народного депутата”. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років колонії.