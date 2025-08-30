У Європі відреагували на загибель Андрія Парубія

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, глави МЗС Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будрис, президентка Європарламенту Роберта Мецола відреагували на вбивство ексспікера Верховної ради Андрія Парубія у Львові.

Про це вони повідомили у соцмережах.

Катаріна Матернова заявила, що шокована та засмучена загибеллю Андрія Парубія.

"Це ексспікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям", — написала вона.

Роберта Мецола виразила співчуття родині загиблого Андрія Парубія.

"Глибоко шокована жахливим вбивством ексголови Верховної ради Андрія Парубія у Львові. Мої щирі співчуття його родині та друзям", — написала Роберта Мецола.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що познайомився з Андрієм Парубієм під час подій Революції Гідності у 2013-2014 роках.

"Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство у Севастополі під час влаштованої Росією окупації Криму. Новини про його вбивство у Львові шокують. Мої щирі співчуття близьким та усьому українському народові, який сьогодні втратив одного зі своїх кращих синів", — написав Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис назвав новину про загибель Андрія Парубія жахливою.

"Шокуюча новина зі Львова про смерть Андрія Парубія, колишнього Голови Верховної Ради України та борця за європейське майбутнє України. Мої щирі співчуття його родині та близьким", — написав Кястутіс Будрис.

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства. На місці злочину працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, експерти-криміналісти, кінологічна служба.

Ким був Андрій Парубій

Андрій Парубій — український політик та державний діяч. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому (на той момент Червоноград), що на Львівщині.

У 1994 році Парубій закінчив історичний факультет Львівського університету, у 2001-му — аспірантуру Львівської політехніки.

Ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації "Спадщина", брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році Андрій Парубій разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), згодом перейменовану у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 роки був депутатом Львівської міської ради.

У 2004 році Андрій Парубій брав участь у Помаранчевій революції, був комендантом Українського дому, де розміщувався штаб протестних сил; у 2013-2014 роках — учасник Революції гідності, комендант наметового містечка та керівник Самооборони Майдану. Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обовʼязків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку.

Невдовзі Андрій Парубій вийшов із ВО "Батьківщина" та перейшов до новоствореного "Народного фронту", серед засновників якого було багато ексчленів "Батьківщини". У грудні 2014-го він обійняв посаду заступника голови Верховної ради, яким на той момент був Володимир Гройсман. Після призначення Гройсмана премʼєр-міністром із 14 квітня 2016 року до 28 серпня 2019 року Парубій очолював український парламент.

Андрій Парубій був депутатом Верховної ради чотирьох скликань — із 2007 по 2012 роки від пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна Самооборона", із 2012 по 2014-й — від ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у 2014-2014 роках — від партії "Народний фронт", очолюваної Арсенієм Яценюком та із 2019 до своєї смерті — від "Європейської Солідарності" пʼятого президента Петра Порошенка.

У Андрія Парубія залишилися дружина та дочка.