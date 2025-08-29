Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій рішуче засудив чергову масштабну атаку Росії на Київ та інші українські міста, внаслідок якої загинули щонайменше 23 людини. Її підтримали 26 держав-членів ЄС.

Відповідна заява опублікована на сайті Європейського Союзу.

"Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо триваючі напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", — йдеться у повідомленні.

У заяві ЄС наголошується, що "навмисні напади на цивільних осіб та невійськові цілі є військовими злочинами".

"Всі командири, винні та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права притягуються до відповідальності", — зазначають у Євросоюзі.

Також ЄС підкреслює, що "ці злочини лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", а й продовжить надавати всебічну допомогу, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

Зазначається, що з березня поточного року Україна неодноразово висловлювала готовність до повного та безумовного припинення вогню, тоді як "Росія ескалувала напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру".

"Ми продовжимо працювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресії Росії всеосяжним, справедливим і тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства і продемонструвати справжню готовність до миру", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше Щонайменше 23 людей загинули, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку.

Крім того, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю, 29 серпня, на вимогу України через масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України.