Російська атака на Київ: щонайменше 22 загиблих, серед них четверо дітей

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на четвер, 28 серпня, підтверджена загибель 22 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За його даними, найменшій жертві було лише два роки. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають, з деякими людьми досі немає зв’язку.

Під час обстрілу є руйнування у всіх районах столиці: пошкоджено 225 житлових будинків, десятки нежитлових споруд, школи та лікарні, серед них "Феофанія" й обласна лікарня в Подільському районі.

Відомо про понад 5400 вибитих вікон, майже 4000 із них — у Голосіївському районі.

До ліквідації наслідків залучали близько 800 осіб і понад 160 одиниць техніки. Комунальні служби та ДСНС вивезли понад 2060 кубометрів уламків. Для допомоги людям у кількох районах розгорнули штаби.

На матеріальну допомогу подали понад 540 заяв: більшість на виплату 10 тисяч гривень, а 13 родин — на 40 тисяч із додатковою щомісячною компенсацією. Загалом відселення потребують 23 родини, всім їм пропонують варіанти житла.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 18 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку, повідомив міський голова Віталій Кличко.