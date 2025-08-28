Компанія Новинського подає на Україну до суду

Енергетична компанія Enwell Energy, яка входить до групи компаній Smart Energy екснардепа-втікача Вадима Новинського, подає до суду на Україну через припинення ліцензій на видобуток газу. Їх припинили внаслідок запровадження санкцій проти Новинського.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія зазначає, що причиною позову є "втручання у реєстрацію прав власності компанії на її дочірні компанії та активи, заморожування певних активів групи, рейди та обшуки в місцевих офісах".

Також компанія повідомляє, що Україна припинила ліцензії на видобуток газу через запроваджені проти Вадима Новинського санкції. Enwell Energy вимагає поновити ліцензії та компенсувати кошти за період втрати ліцензій на видобуток газу.

Enwell Energy подала на арбітражне провадження згідно з угодою між Великою Британією та Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій. Цю угоду Україна та Велика Британія підписали ще у 1993 році.

Скриншот заяви Enwell Energy про позов проти України. Enwell Energy

Що відомо про Вадима Новинського

Він родом із Новгородської області Росії. У 2012 році отримав громадянство України. Був "регіоналом", потім — керівником фракції "Опозиційний блок". За даними "Чесно", у парламенті Новинський голосував за "диктаторські закони 16 січня", проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

За даними списку журналу Forbes, у 2021 році Новинський займав восьме місце у списку найбагатших людей України.

8 липня минулого року Верховна рада припинила повноваження нардепа Вадима Новинського — "ЗА" проголосували 295 депутатів.

Раніше колишній член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський повідомив у Facebook, що складає повноваження народного депутата для того, аби зосередитись на гуманітарних проєктах, розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві Московського патріархату та на відновленні зруйнованих храмів.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського.

У 2023 році Новинського помітили у Цюриху, він проводив службу у храмі РПЦ.

У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру Вадиму Новинському через несплату податків у розмірі 4 млрд гривень.