Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екснародному депутату через несплату податків у розмірі 4 млрд гривень. Йдеться по Вадима Новинського.

Про це йдеться у заяві на сайті ДБР.

Новинського підозрюють в ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах за статтею 212 кримінального кодексу.

За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році Вадим Новинський продовжив свою підприємницьку діяльність на території України та став податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

ДБР має інформацію, що Новинський отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд гривень. На момент продажу це становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

Що відомо про Вадима Новинського

Він родом із Новгородської області Росії. У 2012 році отримав громадянство України. Був "регіоналом", потім — керівником фракції "Опозиційний блок". За даними "Чесно", у парламенті Новинський голосував за "диктаторські закони 16 січня", проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

За даними списку журналу Forbes, у 2021 році Новинський займав восьме місце у списку найбагатших людей України.

8 липня минулого року Верховна рада припинила повноваження нардепа Вадима Новинського — "ЗА" проголосували 295 депутатів.

Раніше колишній член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський повідомив у Facebook, що складає повноваження народного депутата для того, аби зосередитись на гуманітарних проєктах, розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві Московського патріархату та на відновленні зруйнованих храмів.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського.

У 2023 році Новинського помітили у Цюриху, він проводив службу у храмі РПЦ.