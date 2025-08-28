У Києві є загиблі через нічну атаку Росії; Москва і Пекін уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані; Путін і лідер КНДР візьмуть участь у масштабному військовому параді в Пекіні та радник президента США Дональда Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку 28 серпня.

1. Масована атака на Київ: є загиблі та поранені, серед них діти

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів загинули щонайменше восьмеро людей (оновлено за даними, оприлюдненими президентом о 8:07 ранку) понад два десятки дістали поранення, серед них діти.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район — знищено частину п’ятиповерхівки, пошкоджені багатоповерхові будинки, дитсадок та десятки автівок. Постраждали також Дніпровський, Солом’янський, Шевченківський, Голосіївський, Деснянський та Оболонський райони. На місцях працюють рятувальники, триває пошуково-рятувальна операція.

2. Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання

Підводні човни ВМФ Росії та ВМС Китаю вперше здійснили спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За даними Тихоокеанського флоту РФ, воно розпочалося після навчань "Морська взаємодія-2025" і проходило в акваторії Японського та Східно-Китайського морів. Після виконання завдань човни повернулися на свої бази.

3. Путін і Кім відвідають масштабний військовий парад у Китаї

Очільник Кремля Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наступного тижня відвідають військовий парад у Пекіні, присвячений річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Про це повідомили у МЗС Китаю, пише Reuters.

На парад запрошені 26 іноземних глав держав і урядів. Як заявив заступник міністра закордонних справ Китаю Хун Лей під час брифінгу, парад у Пекіні відбудеться наступного тижня та стане однією з ключових міжнародних подій у Китаї, на яку зберуться світові лідери.

4. Радник Трампа звинуватив Індію у "підживленні війни в Україні"

Радник президента США Дональда Трампа Пітер Наварро заявив, що закупівлі Індією російської нафти фінансують воєнну кампанію Кремля. Він назвав війну в Україні "війною Моді" та розкритикував прем’єр-міністра Нарендру Моді за підтримку Росії.

Контекст: Заява пролунала після рішення адміністрації Трампа подвоїти мита на індійські товари до 50%, що торкнеться понад половини експорту країни до США. Нью-Делі називає вимоги Вашингтона несправедливими й захищає свої енергетичні інтереси.