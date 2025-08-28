Радник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні

Радник президента США Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро заявив, що Індія, закуповуючи російську нафту, фактично підживлює війну в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Наварро назвав війну в Україні "війною Моді", звинувативши прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді у фінансуванні "воєнної машини Кремля".

Заява пролунала після того, як адміністрація Трампа подвоїла мита на індійські товари до 50%. Це найбільший рівень мит у Азії, який торкнеться понад половини індійського експорту до США, зокрема текстилю та ювелірних виробів.

Наварро наголосив, що купуючи нафту "зі знижкою", Індія допомагає Росії та шкодить США, які змушені фінансувати Україну.

"Усі американці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес і робітники втрачають робочі місця та доходи, а платники податків — тому що ми змушені фінансувати війну Моді", — заявив Наварро.

Він також розкритикував позицію Нью-Делі, зазначивши, що індійська влада прикривається "суверенним правом" купувати нафту, де заманеться.

"Індіє, ти найбільша демократія у світі. Поводься відповідно", — закликав Наварро.

У Вашингтоні дедалі гучніше лунає критика на адресу Індії через імпорт російської нафти. Водночас Нью-Делі називає дії США "несправедливими й необґрунтованими" та захищає свої енергетичні інтереси.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".