Перейти до основного змісту
Москва і Пекін уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
КИТАЙРОСІЯВІЙНАПОДІЇСВІТ

Москва і Пекін уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Підводний човен Китаю
Люди розглядають підводний човен під час медіа-туру в Морському музеї Китаю, провінція Шаньдун на сході Китаю, 25 червня 2025 року, ілюстративне фото. Getty Images/PEDRO PARDO

Підводні човни Росії та Китаю вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі російського Тихоокеанського флоту.

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

За інформацією, російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях. Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок