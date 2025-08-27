Москва і Пекін уперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

Підводні човни Росії та Китаю вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі російського Тихоокеанського флоту.

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

За інформацією, російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях. Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.