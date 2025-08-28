Німецькі слідчі ідентифікували всіх учасників групи, яку вважають причетною до вибухів на газопроводах "Північні потоки" у 2022 році.

За даними ZEIT, Süddeutsche Zeitung та ARD, Федеральна поліція, BKA та прокуратура ФРН видали ордери на арешт шести громадян України.

За даними слідства, диверсійна група діяла з орендованої у Ростоку яхти Andromeda. До складу входили координатор Сергій К., чотири водолази (серед них жінка, інструкторка з київської дайвінг-школи), вибухотехнік та капітан яхти з Одеси. Вибухівку — чотири заряди з гексогеном та октогеном, обладнані таймерами — було закладено на дно Балтійського моря, унаслідок чого пошкоджено три з чотирьох ниток трубопроводу.

Ще один ймовірний учасник групи, український військовий Всеволод К., за інформацією ЗМІ, міг загинути наприкінці 2024 року на фронті. Його ДНК, зібрана раніше під час навчань у Бундесвері, збіглася зі зразками, знайденими на Andromeda.

49-річного Сергія К., якого вважають керівником операції, минулого тижня затримали в Італії. Він заперечує звинувачення та чекає на рішення щодо екстрадиції до Німеччини.

Слідчі також вивчають, чи мала група зв’язки з українськими спецслужбами або армією. Однозначних доказів офіційної державної участі немає, однак факти свідчать про можливу підтримку на високому рівні. Журналісти зазначають, що окремі учасники могли діяти з патріотичних мотивів, але їхня діяльність виглядала як добре організована спецоперація.

Федеральна прокуратура Німеччини поки не висунула офіційних обвинувачень. Діє презумпція невинуватості.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.