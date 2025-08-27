Через атаку РФ на Вінниччині затримуються кілька поїздів

Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі поїзди прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже опинилися на ній, продовжать рух під резервними тепловозами.

В "Укрзалізниці" зазначають, що роблять усе можливе, аби скоротити затримки рейсів.