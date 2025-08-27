28 серпня — 1281-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрінуться з командою Дональда Трампа в Нью-Йорку, щоб обговорити гарантії безпеки.
- Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС хочуть, щоб війна РФ в Україні нарешті закінчилася, але не таким чином, щоб Україна капітулювала, бо це лише дасть Росії час.
- Кабінет міністр опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон.
У Дарницькому районі столиці є пошкодження
Попередньо, у Дарницькому районі столиці є пошкодження в двох житлових будинках, повідомив міський голова Кличко.
Через атаку РФ на Вінниччині затримуються кілька поїздів
Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.
Зокрема, це стосується рейсів:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Деякі поїзди прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже опинилися на ній, продовжать рух під резервними тепловозами.
В "Укрзалізниці" зазначають, що роблять усе можливе, аби скоротити затримки рейсів.
У Деснянському районі Києва зафіксували падіння уламків
У Деснянському районі Києва зафіксували падіння уламків, повідомив міський голова Кличко.
Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони.
У Києві пролунала серія вибухів
У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Працюють сили ППО, триває загроза застосування балістичного озброєння, повідомили в КМВА.