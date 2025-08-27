Перейти до основного змісту
Єрмак і Умєров зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку, Німеччина – проти капітуляції України. 1282 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Єрмак і Умєров зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку, Німеччина – проти капітуляції України. 1282 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
Війна, Донецька область, Костянтинівка
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади ЗCУ "Холодний Яр" готують мінометні снаряди перед відкриттям вогню по російських військах поблизу прифронтового міста Костянтинівка в Донецькій області, Україна, 26 серпня 2025 року. REUTERS/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

28 серпня — 1281-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрінуться з командою Дональда Трампа в Нью-Йорку, щоб обговорити гарантії безпеки.
  • Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС хочуть, щоб війна РФ в Україні нарешті закінчилася, але не таким чином, щоб Україна капітулювала, бо це лише дасть Росії час.
  • Кабінет міністр опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон.

У Дарницькому районі столиці є пошкодження

Попередньо, у Дарницькому районі столиці є пошкодження в двох житлових будинках, повідомив міський голова Кличко.

Через атаку РФ на Вінниччині затримуються кілька поїздів

Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Деякі поїзди прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже опинилися на ній, продовжать рух під резервними тепловозами.

В "Укрзалізниці" зазначають, що роблять усе можливе, аби скоротити затримки рейсів.

У Деснянському районі Києва зафіксували падіння уламків

У Деснянському районі Києва зафіксували падіння уламків, повідомив міський голова Кличко.

Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони.

У Києві пролунала серія вибухів

У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Працюють сили ППО, триває загроза застосування балістичного озброєння, повідомили в КМВА.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок