Зеленський: у п'ятницю Єрмак і Умєров зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрінуться з командою Дональда Трампа в Нью-Йорку, щоб обговорити гарантії безпеки.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні у середу, 27 серпня.

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа", — сказав Зеленський.

За його словами, будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.

Він додав, що завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись.

Раніше проінформоване джерело у владі повідомило Суспільному, що до складу української делегації, яка цього тижня проведе переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Нью-Йорку, увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Bloomberg повідомляло, що у зустрічі візьме участь також секретар РНБО Рустем Умєров.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами", – сказав Віткофф в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.