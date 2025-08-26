Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про підготовку законодавчої ініціативи, яка передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та прирівняння так званого "бандерівського символу" до символів націонал-соціалізму та радянського комунізму.

Про це пише Wirtualna Polska.

Під час брифінгу Навроцький заявив, що у проєкті закону має бути чітке положення "стоп бандеризму". За його словами, це дозволить "усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на основі справжнього партнерства, взаємної поваги й чутливості".

Президент додав, що пропоновані зміни будуть стосуватися й закону про Інститут національної пам’яті Польщі, зокрема в частині злочинів, скоєних ОУН-УПА.

"Ми повинні прирівняти символ бандерівський до тих, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, більшовицькому комунізму, і внести зміни до законодавства, щоб історична правда була закріплена юридично", — сказав Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що такі рішення ухвалюються "в інтересах польської національної спільноти та для розвитку добрих відносин з Україною, які повинні будуватися на правді та справедливості всупереч російській пропаганді".

Про який саме символ йдеться видання не уточнює.