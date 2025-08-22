У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україні не потрібні гарантії безпеки від Китаю.

Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу 22 серпня.

Мао Нін назвала війну, яку розпочала Росія проти України, "кризою в Україні". Це офіційна позиція Китаю щодо російсько-української війни.

"Вкрай важливо прагнути до всеосяжної, спільної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий зіграти конструктивну роль із цією метою", — заявила речниця МЗС Китаю.

20 серпня президент України Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що Китай не можна розглядати як гаранта безпеки для України. За його словами, Китай підписав Будапештський договір, але не виконав його положення про суверенітет та територіальну цілісність України.

Також Китай допомагає Росії вести війну проти України: постачає компоненти для озброєння, купує нафту, відкрив "ринок дронів".

У липні 2025 року СБУ виявили в БпЛА “Герань”, що є російською версією безпілотника “Шахед” та якими РФ атакувала Київ вночі 4 липня, компоненти, виготовлені в Китаї.

9 липня СБУ затримала у Києві двох громадян Китаю. Вони намагались вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу "Нептун".