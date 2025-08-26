Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених — Лубінець

Під час обміну полоненими 24 серпня Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок.

Про це у телеграм-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в рф Т. Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", — написав Лубінець.

Нагадаємо, 24 серпня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних українців, серед яких журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк, якого викрали з власного помешкання під Києвом у перші дні повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), у рамках чергового 68-го обміну були визволені представники практично всіх підрозділів Сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Обміни, проведені в межах домовленостей у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі "1000 на 1000". Додатково сторони домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000". Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Другий етап відбувся 12 червня. У всіх випадках не називають кількість повернутих з причин безпеки — її озвучать в кінці обміну.

Окрім того, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва натомість отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі "6 000 на 6 000".

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені. Деяким до 25 років.

Також за результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Серед них є військовослужбовці.

15 червня відбулося продовження репатріаційних заходів. В Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

17 липня в межах Стамбульських домовленостей, які досягли 2 червня, Україна отримала від російської сторони ще 1 000 тіл загиблих.

За даними Координаційного штабу, згідно з домовленостями впродовж червня в Україну повернули 6057 тіл. Тепер загальна кількість повернутих в межах домовленостей в Стамбулі дорівнює 7 057 тіл, що належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

28 липня глава держави інформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону 5857 українців, а поза обмінами — ще більш як 550.

3 серпня президент Зеленський заявив, що з російською стороною є домовленість щодо обміну 1200 людей. За його словами, триває робота над відповідними списками.

14 серпня додому з російської неволі повернулись 84 українці. Серед них були військовослужбовці ЗСУ та цивільні.