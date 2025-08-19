В Україну повернули тіла 1000 загиблих

У вівторок, 19 серпня, відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей із РФ. В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін, згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", — йдеться у заяві Коордштабу.

"На щиті" також повернули оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Обміни, проведені в межах домовленостей у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі "1000 на 1000". Додатково сторони домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000". Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових із кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Другий етап відбувся 12 червня. У всіх випадках не називають кількість повернутих з причин безпеки — її озвучать в кінці обміну.

Окрім того, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва натомість отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі "6 000 на 6 000".

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені. Деяким до 25 років.

Також за результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Серед них є військовослужбовці.

15 червня відбулося продовження репатріаційних заходів. В Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

17 липня в межах Стамбульських домовленостей, яких досягли 2 червня, Україна отримала від російської сторони ще 1 000 тіл загиблих.

14 серпня між Україною та Росією відбувся новий обмін. Додому повернули 84 громадян України. Серед них військові й цивільні, яким потрібна медична допомога та значна реабілітація.

За даними Координаційного штабу, згідно з домовленостями, впродовж червня в Україну повернули 6057 тіл. Тепер загальна кількість повернутих у межах домовленостей в Стамбулі становить 7 057 тіл, що належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.