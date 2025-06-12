Україна та РФ провели другий етап обміну тяжкопоранених і тяжкохворих

12 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Це частина 66-го обміну полоненими між Україною та РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, додому повернулися нацгвардійці та прикордонники. Усі потребують лікування. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів.

Перша частина цього обміну відбулася 10 червня. Тоді додому з російського полону повернулися бійці: ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту України.

Військовий, якого повернули в межах обміну між Україною та Росією 12 червня 2025 року Telegram/Zelenskiy Військові, яких повернули в межах обміну між Україною та Росією 12 червня 2025 року Telegram/Zelenskiy Військові, яких повернули в межах обміну між Україною та Росією 12 червня 2025 року Telegram/Zelenskiy

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що до України повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених 12 червня є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Росія натомість отримала 27 тіл.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

Що відомо про процес обміну військовополонених та репатріації тіл загиблих військових за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково Україна та РФ домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

У Координаційному штабі у відповідь на заяви росіян повідомили, що команди з обох боків дійсно вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Та домовленостей щодо точних дат обміну та підтвердження списків не було. Також українська та російська сторони не погодили дату репатріації загиблих військових.

У Міністерстві оборони України опублікували заяву із закликом до російської сторони "не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію".

8 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.