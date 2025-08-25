"Протягом кількох тижнів": Трамп заявив, що війна в Газі завершиться

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна в Секторі Гази, ймовірно, завершиться протягом кількох наступних тижнів. Однак він не уточнив, яким чином буде досягнуто її завершення.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі 25 серпня, передає телеканал CNN.

Серед іншого Трамп зазначив, що регулярно спілкується з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і повідомив, що війна має завершитися незабаром.

"Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів ви побачите досить гарне, остаточне завершення (війни — ред.) Про це важко говорити, бо вони воюють тисячі років. Але ми робимо дуже хорошу роботу, і це справді має закінчитися", — сказав американський лідер.

Також він згадав про зусилля свого спецпосланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який працює над звільненням заручників, які перебувають у Газі, а також над наданням продовольчої допомоги через погіршення гуманітарної ситуації в анклаві.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" в місті Газа та вже контролювала його околиці.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів. Нині тривають перемовини щодо припинення вогню та узгодження тексту мирної угоди.