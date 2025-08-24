Перейти до основного змісту
Спільне виробництво оборонної продукції: Україна та Канада підписали відповідну угоду
Спільне виробництво оборонної продукції: Україна та Канада підписали відповідну угоду

Катерина Бельмас
Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті та міністр оборони Денис Шмигаль
Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті та міністр оборони України Денис Шмигаль під час підписання угоди щодо спільного виробництва оборонної продукції у присутності прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента України Володимира Зеленського. Telegram / Денис Шмигаль

У неділю, 24 серпня, угоду про спільне виробництво оборонної продукції підписав міністр оборони України Денис Шмигаль із міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

"Важливо, що сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності України, Карні прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка Карні до України на посаді очільника уряду Канади.

Прем'єр Канади оголосив про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси. А також заявив, що не виключає можливості присутності канадських військ в Україні в рамках гарантій безпеки "Коаліції рішучих".

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.

