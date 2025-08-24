У неділю, 24 серпня, угоду про спільне виробництво оборонної продукції підписав міністр оборони України Денис Шмигаль із міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

"Важливо, що сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності України, Карні прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка Карні до України на посаді очільника уряду Канади.

Прем'єр Канади оголосив про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси. А також заявив, що не виключає можливості присутності канадських військ в Україні в рамках гарантій безпеки "Коаліції рішучих".

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.