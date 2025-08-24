У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження морського терміналу в Усть-Лузі в РФ

У ніч на 24 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі. Він активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували на території Бєлгородської та Воронезької областей РФ, низку логістичних об’єктів, "що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії".

Результати завданих ударів по стратегічних об’єктах РФ уточнюються.

Нагадаємо, раніше джерела Суспільного повідомляли, що у ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили виробничі потужності порту “Усть-Луга” в Ленінградській області РФ.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії “Новатек”, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.