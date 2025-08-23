Мінкульт винесло на обговорення законопроєкт про УКФ

Міністерство культури винесло на громадське обговорення законопроєкт про Український культурний фонд.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства культури.

Міністерство культури заявляє, що законопроєкт про УКФ розроблено "з метою осучаснення засад діяльності Українського культурного фонду" та створення умов для "ефективного здійснення Українським культурним фондом покладених на нього завдань".

Мінкульт планує приймати зауваження та пропозиції до законопроєкту. Міністерство наголошує, що зауваження мають бути обґрунтованими щодо необхідності їх врахування. Пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 20 вересня 2025 року

Пропозиції та зауваження розглянуть під час доопрацювання проєкту закону. Результати консультацій з громадськістю міністерство опублікує на власному сайті.

Український культурний фонд (УКФ) — державна установа, створена у 2017 році. Його завдання — підтримувати розвиток культури та мистецтва в Україні, забезпечувати доступ громадян до національної спадщини та сприяти інтелектуальному й духовному розвитку суспільства. УКФ також заохочує культурну різноманітність і допомагає інтегрувати українську культуру у світовий простір.